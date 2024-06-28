Черчесов вспомнил о матче сборных России и Сербии

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о весенней победе команды над Сербией со счётом 4:0.

«С Сербией был на матче на «Динамо», по той или иной причине россияне были намного заряженнее, выиграли 4:0. Я был сейчас на матче Сербии [на Евро-2024] – абсолютно другая команда, и по составу – там всего два человека играло в Москве, – и по настрою», - цитирует Черчесова Metaratings.

Несколько недель назад Станислав Черчесов был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана. Российский специалист будет готовить команду к осенним матчам нового сезона Лиги наций.

Добавим, что сборная России в условиях санкций может проводить только товарищеские матчи.