Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта между РФС и Валерием Карпиным до июля 2028 года.

- Если Карпин доработает до конца нового контракта с РФС, то будет находиться на посту главного тренера сборной России дольше всех. Какие были варианты без него? Из свободных тренеров – россиян и иностранцев – трудно назвать кого-то. С совмещением? Разве что Семак, стабильно выигрывающий титулы с «Зенитом». Но «Газпром», наверное, не захотел так, потому что у сборной сегодня нет определённых серьёзных задач.

Я чётко помню высказывание Дюкова во время работы в сборной Черчесова, что совмещения не будет. Но вмешалась политическая ситуация.

Какие у Карпина плюсы и минусы? Он вызывает в сборную некоторых игроков «Ростова», которые не готовы к этому. Здесь в какой-то степени теряется элемент объективности. Честно скажу, многим это не нравится.

Нельзя пройти мимо ситуации с Глушенковым. По моему мнению, он и Головин сейчас лучшие игроки России. Когда Глушенков то ли по надуманным, то ли ещё по каким-то причинам не привлекается в сборную, это вызывает массу вопросов, и на них не даются вразумительные ответы. Там есть какой-то конфликт или Глушенков сам не хочет приезжать в сборную? Мы этого не знаем.

У Карпина не было в сборной стрессовых ситуаций, какие были там у предыдущих тренеров, которых снимали за плохие результаты. Главные плюсы Карпина – он работает стабильно, знает игроков, у него пройдены все стадии формирования команды. Перед ним нет задачи занимать какое-то место в таблице. Если бы требовалось выходить где-то из группы, было бы совсем по-другому.

Что касается моего личного отношения, то я очень рад за Валерия Георгиевича. Мы с ним хорошо знакомы, и я знаю его потенциал. За последнее время Карпин изменился как тренер в лучшую сторону. Но сборной ещё требуются стабилизация состава и улучшение игры. Нужно всё равно создать костяк национальной команды, это первоочередная задача.

Карпин говорил мне в личной беседе, что сейчас очень трудно найти для некоторых футболистов мотивацию играть за сборную, как бы странно это ни звучало. Бывали такие моменты, что определённые игроки отказывались приезжать в сборную, поэтому приходилось обходиться без них и вызывать других. Возможно, и Глушенков отказывался, но мы тут не знаем и утверждать не можем. Повторюсь, ситуация с ним туманна, и никто не хочет расшифровать её, – сказал Щербаченко.

Ожидается, что следующий сбор российская национальная команда проведёт в сентябре.