Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат мира 2026

Щербаченко: «Рад за Карпина, но есть вопросы» эксклюзив

28 Июня 2024 • 17:56 Комментировать

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта между РФС и Валерием Карпиным до июля 2028 года.

- Если Карпин доработает до конца нового контракта с РФС, то будет находиться на посту главного тренера сборной России дольше всех. Какие были варианты без него? Из свободных тренеров – россиян и иностранцев – трудно назвать кого-то. С совмещением? Разве что Семак, стабильно выигрывающий титулы с «Зенитом». Но «Газпром», наверное, не захотел так, потому что у сборной сегодня нет определённых серьёзных задач.

Я чётко помню высказывание Дюкова во время работы в сборной Черчесова, что совмещения не будет. Но вмешалась политическая ситуация.

Какие у Карпина плюсы и минусы? Он вызывает в сборную некоторых игроков «Ростова», которые не готовы к этому. Здесь в какой-то степени теряется элемент объективности. Честно скажу, многим это не нравится.

Нельзя пройти мимо ситуации с Глушенковым. По моему мнению, он и Головин сейчас лучшие игроки России. Когда Глушенков то ли по надуманным, то ли ещё по каким-то причинам не привлекается в сборную, это вызывает массу вопросов, и на них не даются вразумительные ответы. Там есть какой-то конфликт или Глушенков сам не хочет приезжать в сборную? Мы этого не знаем.

У Карпина не было в сборной стрессовых ситуаций, какие были там у предыдущих тренеров, которых снимали за плохие результаты. Главные плюсы Карпина – он работает стабильно, знает игроков, у него пройдены все стадии формирования команды. Перед ним нет задачи занимать какое-то место в таблице. Если бы требовалось выходить где-то из группы, было бы совсем по-другому.

Что касается моего личного отношения, то я очень рад за Валерия Георгиевича. Мы с ним хорошо знакомы, и я знаю его потенциал. За последнее время Карпин изменился как тренер в лучшую сторону. Но сборной ещё требуются стабилизация состава и улучшение игры. Нужно всё равно создать костяк национальной команды, это первоочередная задача.

Карпин говорил мне в личной беседе, что сейчас очень трудно найти для некоторых футболистов мотивацию играть за сборную, как бы странно это ни звучало. Бывали такие моменты, что определённые игроки отказывались приезжать в сборную, поэтому приходилось обходиться без них и вызывать других. Возможно, и Глушенков отказывался, но мы тут не знаем и утверждать не можем. Повторюсь, ситуация с ним туманна, и никто не хочет расшифровать её, – сказал Щербаченко.

Ожидается, что следующий сбор российская национальная команда проведёт в сентябре.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Фёдор Щербаченко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски Определились все пары 1/8 финала Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июня
18:36 · Чемпионат мира 2026
Гершкович: «У меня не было сомнений, что контракт Карпина будет продлён»
18:31 · Чемпионат мира 2026
Черчесов вспомнил о матче сборных России и Сербии
17:45 · Чемпионат мира 2026
Балахнин не видит альтернативы Карпину на посту тренера сборной России
17:12 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис высказался о продлении контракта между РФС и Карпиным
16:49 · Чемпионат мира 2026
Черчесов начал учить казахский язык после инцидента с журналистом
16:28 · Чемпионат мира 2026
Губерниев высказался о Черчесове
15:55 · Чемпионат мира 2026
«РФС погорячился»: Газзаев высказался о продлении контракта с Карпиным
14:20 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев: Продление контракта сборной России с Карпиным — логичное решение
14:14 · Чемпионат мира 2026
Тукманов — о новом контракте Карпина: «Это было ожидаемо»
14:07 · Чемпионат мира 2026
Ровно 30 лет назад Саленко забил 5 голов за Россию на чемпионате мира
13:48 · Чемпионат мира 2026
Черчесову не понравился вопрос на казахском языке
12:26 · Чемпионат мира 2026
Губерниев оценил продление контракта с Карпиным
12:18 · Чемпионат мира 2026
Ташуев высказал мнение о новом контракте Карпина со сборной России
12:12 · Чемпионат мира 2026
Денис Попов – о том, что Валерий Карпин остаётся в сборной России до 2028 года эксклюзив
12:04 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «У Карпина есть чёткое представление, кто является игроком сегодняшнего дня, а кто - завтрашнего»
Все новости
Рекомендуем