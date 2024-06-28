Балахнин не видит альтернативы Карпину на посту тренера сборной России

Сергей Балахнин, бывший тренер «Ростова» и эксперт высказался о новом контракте Валерия Карпина со сборной России. Ранее стороны подписали трудовое соглашение на четыре года. По мнению Балахнина, у Карпина на посту сейчас практически нет достойной альтернативы.

«Срок контракта — второстепенное. Если надо будет, его уберут, когда захотят. Кто у нас еще есть? Семак и всё, если объективно смотреть. Но Семак сейчас занят», - делится Балахнин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что более двух лет при Карпине сборная России не играет в официальных матчах. Ни разу при нём на тренерской скамье в товарищеских матчах с 2022 года россияне не проиграли.