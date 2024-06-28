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Канчельскис высказался о продлении контракта между РФС и Карпиным

28 Июня 2024 • 17:12 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу продления контракта между Российским футбольным союзом и Валерием Карпиным. Новое трудовое соглашение рассчитано на четыре года.

По словам Канчельскиса, решение РФС продлить контракт с Карпиным является правильным.

«Правильное решение. Если бы мы официально играли, тогда надо было думать и выбирать тренера, потому что нельзя работать на двух стульях. Почему четыре года? Ещё четыре года точно нас не будет, но как бы больше не было. Лёгкий испуг будет, если всего четыре года», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Стоит сказать, что сборная России уже больше двух лет проводит только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые в отношении Российского футбольного союза ввести УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РФС Андрей Канчельскис ещё теги
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