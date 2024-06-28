Черчесов начал учить казахский язык после инцидента с журналистом

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов начал изучать казахский язык. Об этом рассказывает пресс-служба команды. Так, Черчесов уже посетил свой первый урок казахского языка.

Отметим, что Черчесов начал изучать казахский язык после инцидента на пресс-конференции, когда тренеру не понравился вопрос на неизвестном ему языке.

Станислав Черчесов будет готовить сборную Казахстана к выступлению в новом сезоне Лиги наций. Казахстанская сборная попала в одну группу с командами Австрии, Норвегии и Словении. Матчи начнутся уже в сентябре.