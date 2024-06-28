Губерниев высказался о Черчесове

Станиславу Черчесову во время пресс-конференции не понравился вопрос от журналиста на казахском языке. Комментарий по поводу этой ситуации дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Станислав Саламович – прекрасный раздражитель и собеседник для всех журналистов мира. Как известно, я дружу с Черчесовым, но у нас есть и были разные моменты, когда он со мной не согласен, идёт в атаку и апеллирует», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Губерниев пожелал журналистам в общении с Черчесовым толстой кожи, хорошей подготовки и натиска.

Напомним, что несколько недель назад Станислав Черчесов был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана.