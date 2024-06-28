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«РФС погорячился»: Газзаев высказался о продлении контракта с Карпиным

28 Июня 2024 • 15:55 Комментировать

Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал тот факт, что Российский футбольный союз продлил контракт с Валерием Карпиным на четыре года. Газзаев считает, что срок трудового соглашения с главным тренером сборной России является долгим.

«Думаю, РФС немного погорячился, подписав контракт на долгий срок. Всё-таки не надо забегать так далеко вперёд. Я поддерживаю само решение оставить Карпина у руля национальной сборной, но четырёхлетний срок мне кажется долгим», - цитирует Газзаева Metaratings.

Газзаев вспомнил историю с Фабио Капелло, когда РФС тоже подписывал контракт на четыре года, но итальянец отработал только один год.

Отметим, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Валерий Газзаев РФС ещё теги
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