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Ринат Билялетдинов оценил продление контракта РФС с Карпиным эксклюзив

28 Июня 2024 • 15:42 Комментировать

Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о продлении контракта РФС с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года.

- РФС объявил о продлении контракта с Карпиным на четыре года. Не слишком ли долгий срок?

- Наверное, раньше, чем через четыре года, мы не приступим к каким-то серьезным соревнованиям. В лучшем случае года через три сможем участвовать в отборочном цикле чемпионата Европы. Как раз за год до окончания этого нового контракта и можно будет смотреть на результаты. Мне кажется, срок контракта с этим связан. 

- Какую оценку работы Карпина в сборной вы могли бы дать?

- Наверное, РФС доволен его работой, раз перезаключил контракт. Надо понимать, кто и какую планку устанавливает сборной в нашей ситуации. Кто-то относится с усмешкой, что мы играем с такими соперниками, как Кения. Ну а разве это не национальная команда? Понятно, что она не топовая, но сборная есть сборная. Так что я могу дать положительную оценку работе Карпина.

- Почему именно Карпин сейчас оптимальный вариант для сборной?  У нас ведь много тренеров.

- Ну а смысл что-то менять? Если человек не отказывается, и в клубе не возражают против совмещения. Обновление просто ради обновления?  

- Мог бы прийти специалист, который сконцентрируется только на сборной и будет пристально сделать за другими нашими национальными командами.

- Это уже какой-то куратор всех сборных. Я не считаю, что у Карпина нет времени на то, чтобы смотреть на молодежку и другие сборные. Думаю, он обращает внимание на молодежку, которая подпирает по возрасту. Не так просто встроить в команду 18-19-летнего футболиста. Не потому, что они плохие, просто у каждого свой потолок. Юноши – это скоро меняющийся продукт. У Карпина нет надобности пристально отслеживать прогресс таких ребят.

- Карпин кого-то открыл для первой сборной или у него нет таких задач?

- Такие задачи всегда есть. Любой тренер хочет кого-то открыть. Но никто не хочет рисковать результатом. А Карпин потребляет продукт, который для него готовят другие наставники.

- У вас нет вопросов к работе Карпина в сборной?

- Никаких. Понятно, что он отдает предпочтение ростовским ребятам. Ну и что? Он их лучше знает и хочет проверить в сборной. Это не осуждается. Был период, когда в сборной было много спартаковских игроков или зенитовских. Я понимаю, что у динамовцев или «Локомотива» может быть какая-то обида. Но правда за тренером, который лучше знает игроков через работу в клубе. Может быть, есть небольшой вопрос в совмещении, но если бы мы проводили сейчас официальные матчи, то Карпин определился бы с чем-то одним. Просто потому что времени не хватит успеть везде, чтобы профессионально и правильно оценивать большие объемы информации.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РФС Ринат Билялетдинов ещё теги
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