Гаджиев: Продление контракта сборной России с Карпиным — логичное решение

Известный тренер и функционер Гаджи Гаджиев отреагировал на продление контракта Валерия Карпина с национальной командой России.

«Логичное решение. Он нормально работает в сборной. Не думаю, что ситуация требует каких-то кардинальных изменений», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

Как считает специалист, возможное возвращение России на международную арену в ближайшие четыре года не является главным критерием продления контракта с Карпиным. Гаджиев уверен, что в РФС просто довольны работой наставника.

28 июня стало известно, что Валерий Карпин, возглавляющий сборную России с 2021 года, продлил трудовой договор с национальной командой на четыре года.