Тукманов — о новом контракте Карпина: «Это было ожидаемо»

Известный функционер Александр Тукманов поделился комментарием о продлении трудового договора между Валерием Карпиным и Российским футбольным союзом.

«Это было ожидаемо. Разговоры вокруг этого ходили давно. Логично–нелогично? Наверное, и логика в этом тоже есть», — приводит слова Тукманова Vprognoze.

По мнению специалиста, РФС не рассматривал других тренеров, ведь они полностью довольны работой Валерия Карпина.

В пятницу, 28 июня, стало известно о продлении трудового договора с 55-летним Карпиным до июня 2028 года. Напомним, тренер возглавляет команду уже на протяжении трех лет.