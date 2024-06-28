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Чемпионат мира 2026

Ровно 30 лет назад Саленко забил 5 голов за Россию на чемпионате мира

28 Июня 2024 • 14:07 Комментировать

Ровно 30 лет назад, 28 июня 1994 года, на чемпионате мира проходил матч между сборными России и Камеруна. Российская команда тогда добилась победы со счётом 6:1. Автором пяти голов в том поединке стал Олег Саленко.

Россия крупно победила, но все равно не смогла выйти из группы, поскольку ранее проиграла Бразилии (0:2) и Швеции (1:3).

Кстати, Олег Саленко разделил первое место в списке бомбардиров чемпионата мира – 1994. Саленко забил шесть голов, как и болгарин Христо Стоичков. При этом болгары на том мундиале заняли четвёртое место. В матче за бронзу «львы» проиграли Швеции со счётом 0:4.

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Сборная России Олег Саленко Сборная Камеруна В этот день ещё теги
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