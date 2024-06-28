Черчесову не понравился вопрос на казахском языке

Новоиспечённый главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов пообщался с журналистами. В какой-то момент вопрос прозвучал на казахском языке, что не понравилось тренеру.

«Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» - сказал Черчесов, чьи слова приводит Tengri Sport.

О назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана было объявлено несколько недель назад. До того момента российский специалист находился без работы почти год – прошлым летом Черчесов был уволен из «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов.