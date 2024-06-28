Губерниев оценил продление контракта с Карпиным

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новом трудовом соглашении Валерия Карпина со сборной России. Контракт был продлен до 2028 года.

«Все сделано абсолютно правильно, с учетом нашего возможного возвращения. Поэтому сейчас надо вдолгую сотрудничать с такими тренерами, как Карпин», - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Он сменил у руля команды Станислава Черчесова. Последний матч подопечные Карпина провели против сборной Беларуси и одержали разгромную победу со счетом 4:0.