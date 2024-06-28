Ташуев высказал мнение о новом контракте Карпина со сборной России

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался о новом трудовом соглашении Валерия Карпина со сборной России.
«Эти четыре года будут разбиты на части. Если сборную допустят к международным соревнованиям, то, скорее всего, Карпин уйдет из «Ростова». Это нормальное решение в текущей ситуации», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Новый контракт Карпина со сборной России рассчитан до 2028 года. В последнем товарищеском матче под его руководством национальная команда разгромно победила Беларусь со счетом 4:0. Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.
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