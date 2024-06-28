Бывший нападающий сборной России Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта РФС с Валерием Карпиным.

- Что-то менять сейчас нет никакого смысла. Карпин работает в сборной России уже не первый год. Он хорошо знает футболистов, которых привлекает к национальной команде, также видит перспективу в других молодых игроках. Поэтому продление контракта с Карпиным является правильным решением на сегодняшний день, – сказал Попов.

Новый контракт Валерия Карпина с РФС рассчитан на четыре года.