Колосков: «У Карпина есть чёткое представление, кто является игроком сегодняшнего дня, а кто - завтрашнего»

Глава РФС Вячеслав Колосков прокомментировал продление трудового соглашения между сборной России и главным тренером Валерием Карпиным.
«Карпин за прошедшее время провёл огромную работу, посмотрел футболистов. У него есть чёткое представление, кто является игроком сегодняшнего дня, а кто - завтрашнего. Всё логично и правильно», - передает слова Колоскова «Чемпионат».
Новый контракт Карпина с национальной командой рассчитан до 2028 года. В последнем матче под его руководством сборная России переиграла Беларусь со счетом 4:0. Напомним, что российские команды отстранены от официальных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.
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