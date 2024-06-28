Червиченко: «Были опасения, что питерский блок не захочет видеть Карпина в сборной России»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о новом трудовом соглашении между Валерием Карпиным и сборной России.
«У меня были опасения, что питерский блок не захочет видеть Карпина. Альтернативы Карпину не было. Но не всегда это приводит к правильному решению. Слава богу, что сейчас такого меньше и руководствуются правильными решениями», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
Новый трудовой договор Карпина со сборной России рассчитан до 2028 года. Специалист занимает пост главного тренера национальной команды с 2021 года. В последнем матче под его руководством команда разгромила сборную Беларуси со счетом 4:0.
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