Червиченко: «Были опасения, что питерский блок не захочет видеть Карпина в сборной России»

«У меня были опасения, что питерский блок не захочет видеть Карпина. Альтернативы Карпину не было. Но не всегда это приводит к правильному решению. Слава богу, что сейчас такого меньше и руководствуются правильными решениями», - передает слова Червиченко «Чемпионат».