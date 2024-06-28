В РФС прокомментировали новый контракт с Карпиным

Глава РФС Александр Дюков высказался о новом трудовом соглашении главного тренера сборной России Валерия Карпина. Контракт специалиста рассчитан на четыре года.

«Мы видим прогресс в игре под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем результаты. Контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», - передает слова руководителя пресс-служба Российского футбольного союза.

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. У руля национальной команды он сменил Станислава Черчесова. В последнем товарищеском матче под его руководством национальная команда разгромила Беларусь со счетом 4:0.