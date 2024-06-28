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Карпин высказался о новом контракте со сборной России

28 Июня 2024 • 11:30 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление трудового соглашения с национальной командой. Новый контракт между сторонами рассчитан до 2028 года.

«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах», - передает слова специалиста пресс-служба РФС.

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. В последнем поединке под его руководством национальная команда крупно победила Беларусь со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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