Российский специалист Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой.

Как сообщается на страницах сборной России в социальных сетях, новое соглашение с тренером будет действовать до 2028 года.

- Привет! Это Валера. Главный тренер сборной. Ещё на четыре года, - сказал Карпин после подписания нового соглашения.

Карпин, также возглавляющий «Ростов», тренирует сборную России с 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова.

В 2022 году национальную команду отстранили от международных соревнований, однако, несмотря на это, Карпин остался на своём посту.