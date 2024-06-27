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Чемпионат мира 2026

Состоялась жеребьёвка отбора на чемпионат мира – 2026 в АФК

27 Июня 2024 • 14:18 Комментировать

В четверг состоялась жеребьёвка третьего раунда отбора на чемпионат мира – 2026 в Азиатской футбольной конфедерации (АФК). По итогам процедуры 18 сборных были разбиты на три группы.

Группа А: Иран, Катар, Узбекистан, ОАЭ, Кыргызстан, КНДР.

Группа В: Южная Корея, Ирак, Иордания, Оман, Палестина, Кувейт.

Группа С: Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Китай, Индонезия.

Команды, которые в этих группах займут первые и вторые места, попадут на чемпионат мира. А те сборные, которые финишируют на третьих и четвёртых местах, продолжат борьбу в следующем раунде квалификации.

Чемпионат мира – 2026 примут США, Канада и Мексика.

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