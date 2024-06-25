Сёмин оценил сборную России при Карпине

Известный тренер Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что Российский футбольный союз продлит контракт с Валерием Карпиным, тренирующим сборную России.

«Решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России – правильное. Есть одно направление, которому Валерий Георгиевич соответствует. На сегодняшний момент мы явно видим, что сборная прогрессирует – это самое важное. А дальнейшее будет зависеть от официальных соревнований», - цитирует Сёмина Sport24.

Стоит сказать, что уже примерно два с половиной года сборная России может проводить только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые в отношении Российского футбольного союза друг за другом ввели УЕФА и ФИФА.

В следующий раз сборная России соберётся в сентябре.