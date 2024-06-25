Анри может возглавить сборную

Тьерри Анри может стать следующим главным тренером сборной Уэльса. Недавно эта должность стала вакантной после того, как её оставил Роб Пэйдж.

В настоящий момент Анри работает с молодёжной сборной Франции – легенда «Арсенала» готовит команду к выступлению на домашнем турнире Олимпийских игр.

Футбольная ассоциация Уэльса хотела бы пригласить тренера с большим именем, но при этом организация не будет торопиться. Анри вошёл в список кандидатов, о чём рассказывает BBC.

Отмечается, что валлийская футбольная ассоциация не сможет предложить Анри большие деньги, но в организации не считают это проблемой, поскольку Тьерри мог бы совмещать работу со сборной с работой в СМИ и со спонсорскими проектами.