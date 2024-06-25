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Ташуев оценил игру сборной России под руководством Карпина

25 Июня 2024 • 18:07 Комментировать

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

Специалист отметил, что российская команда радует своими результатами в последних играх, показывая атакующий футбол.

«Игроки приезжают туда с желанием и выкладываются на 100%. Сборная России при Карпине выглядит боеспособной командой», - приводит слова Ташуева «».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах. В июне команда Валерия Карпина провела товарищеский матч против сборной Беларуси (4:0).

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Валерий Карпин Сборная России Сергей Ташуев ещё теги
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