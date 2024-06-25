Ташуев оценил игру сборной России под руководством Карпина

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

Специалист отметил, что российская команда радует своими результатами в последних играх, показывая атакующий футбол.

«Игроки приезжают туда с желанием и выкладываются на 100%. Сборная России при Карпине выглядит боеспособной командой», - приводит слова Ташуева «».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах. В июне команда Валерия Карпина провела товарищеский матч против сборной Беларуси (4:0).