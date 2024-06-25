Смородская высказалась о возможном продлении контракта РФС с Карпиным

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном продлении контракта Российского футбольного союза (РФС) с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным.

«К Карпину нет вопросов по работе в сборной, продление контракта логично. Вопрос о совмещении стоит поднимать только тогда, когда нас вернут на международную арену», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Карпин уже подписал контракт с РФС на два года, однако официальной информации ещё нет.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.