Камоцци высказался о будущем Карпина в сборной России

Франко Камоцци, который ранее работал советником Леонида Федуна, поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Продление с ним контракта - хорошая новость. Здорово, что в РФС верят в него», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда сыграла 18 поединков, в которых отпраздновала 11 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. С февраля 2022 года сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.