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Карпин продлил контракт со сборной России — источник слухи

24 Июня 2024 • 20:49 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал новый трудовой договор с национальной командой.

По информации издания «Спорт-Экспресс», 55-летний специалист продлил контракт со сборной России на два года.

Напомним, Карпин является главным тренером сборной с 2021 года. Стоит сказать, что он также возглавляет «Ростов».

Под руководством Карпина сборная России провела 18 матчей, в которых потерпела всего одно поражение, одержав при этом 11 побед и шесть раз сыграв вничью.

Ближайший сбор национальной команды запланирован на сентябрь. Соперники по товарищеским матчам пока неизвестны.

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