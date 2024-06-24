Главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал новый трудовой договор с национальной командой.

По информации издания «Спорт-Экспресс», 55-летний специалист продлил контракт со сборной России на два года.

Напомним, Карпин является главным тренером сборной с 2021 года. Стоит сказать, что он также возглавляет «Ростов».

Под руководством Карпина сборная России провела 18 матчей, в которых потерпела всего одно поражение, одержав при этом 11 побед и шесть раз сыграв вничью.

Ближайший сбор национальной команды запланирован на сентябрь. Соперники по товарищеским матчам пока неизвестны.