Ровно 38 лет назад Марадона забил «рукой Бога», а позже – «гол столетия»

Ровно 38 лет назад, 22 июня 1986 года, на чемпионате мира проходил матч между сборными Аргентины и Англии. В тот день зрители на стадионе «Ацтека» в Мехико увидели сразу два гола, которые вспоминают до сих пор. Оба забил легендарный Диего Марадона.

Сначала Марадона забил гол «рукой Бога». Арбитр не заметил, что лидер сборной Аргентины отправил мяч в сетку рукой. После игры Марадона сказал, что если это была рука, то только рука Бога.

А уже через несколько минут Марадона забил гол, который позже назвали «голом столетия». Диего обыграл полкоманды сборной Англии и отправил мяч в сетку. «Альбиселесте» победили 2:1 и прошли дальше. В итоге аргентинцы выиграли тот чемпионат мира, обыграв в финале команду ФРГ со счётом 3:2.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.

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