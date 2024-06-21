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Чемпионат мира 2026

Сычёв: Сборная Казахстана с Черчесовым способна выйти на чемпионат мира – 2026

21 Июня 2024 • 17:05 Комментировать

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился комментарием о назначении Станислава Черчесова на должность наставника сборной Казахстана.

«Это очень серьезный вызов. Ведь это национальная команда, которая ставит перед собой задачи», — заявил Сычёв «Чемпионату».

Эксперт считает, что у Казахстана хорошие шансы попасть на следующий чемпионат мира, ведь команда была близка к квалификации на Евро-2024.

Стоит сказать, что у Черчесова уже есть успешный опыт работы с национальной командой, ведь он руководил сборной России с 2016 по 2021 год. Напомним, на домашнем ЧМ-2018 Россия добралась до четвертьфинала, где вылетела только в серии пенальти.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги
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