В сборной Боливии хотят лишить соперников кислорода

Сборная Боливии придумала, как упростить себе задачу по выходу на чемпионат мира – 2026. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на El Pais, боливийцы планируют проводить матчи отбора на стадионе, расположенном на высоте в 4150 метров.

За счёт такого шага сборная Боливии хочет добиться серьёзного преимущества над соперниками. Дело в том, что на такой высоте у людей, которые не адаптированы к таким условиям, на фоне недостатка кислорода развиваются симптомы горной болезни – головокружение, тошнота и так далее. В некоторых случаях людям может понадобиться кислородный баллон или вообще – эвакуация на более низкую высоту.