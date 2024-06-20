Стало известно новое место России в рейтинге ФИФА

Пресс-служба ФИФА представила новую версию рейтинга сборных. Национальная команда России улучшила свое положение, переместившись с 35-го на 33-е место.

Последний товарищеский поединок сборная России провела против национальной команды Беларуси в начале июня. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу на стадионе в Минске со счетом 4:0.

Напомним, что российская команда отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Этот запрет действует с февраля 2022 года.

Названа лучшая сборная мира: Франция на втором месте, Англия - пятая