Аргентина или Испания: Сын Месси ответил, за какую страну хочет играть

Тьяго Месси, сын звёздного форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, ответил на вопрос, за сборную какой страны он хотел бы выступать в будущем. Тьяго имеет двойное гражданство, то есть он может играть за Аргентину и Испанию.

«Я хочу играть за сборную Аргентины. Не думаю, что испанская команда сможет меня убедить», - сказал 11-летний Тьяго в интервью Mundo Deportivo.

Отметим, что Лионель Месси в настоящий момент находится в расположении сборной Аргентины. На следующей неделе команда начнёт путь на Кубке Америки, где будет защищать титул. На групповой стадии аргентинцы сыграют против Канады, Чили и Перу.