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Чемпионат мира 2026

Дубли Месси и Лаутаро с искристым футболом: Аргентина раскрутила Гватемалу волевым разгромом

15 Июня 2024 • 04:54 Комментировать
Гватемала
1:4
Аргентина
окончен

Почти за неделю перед стартом Кубка Америки сборная Аргентины встречалась в товарищеском матче с национальной командой Гватемалы. Встреча прошла на нейтральном поле на территории Соединённых Штатов.

Протокол игры  
Гватемала1:4Аргентина
(1:0) Мартинес Лисандро4'  
  12'Месси Лионель (1:1)
  39'Мартинес Лаутаро (1:2)
  66'Мартинес Лаутаро (1:3)
  77'Месси Лионель (1:4)
Ахен НиколасМоралес ХосеСамайоа Хосе ПинтоСамайоа НиколасАрдон ХосеКастелланос Оскар 75' (Лом Дарвин ( 75') Marco-Leonel Dominguez  29'Oscar Santis 75' (Мехия Карлос ( 75') Франко ДжонатанElmer Cardoza 65' (Gabriel Garcia ( 65') Рубин Рубио 75' (Саравия Родриго ( 75')
Запасные: Kevin Ruiz IIIOlger EscobarМартинес Хосе IIЯнс АлленKenderson NavarroПедро АльтанГалиндо АлехандроKevin Moscoso
Мартинес ЭмилианоМолина Науэль 71' (Монтьель Гонсало ( 71') Отаменди Николас  21'Мартинес ЛисандроГонсалес НиколасКарбони Валентин 62' (Ди Мария Анхель ( 62') Макаллистер Алексис 62' (Паредес Леандро ( 62'  63') Фернандес Энцо 71' (Мартинес Лукас II ( 71') Ло Чельсо Джовани 62' (Де Пауль Родриго ( 62') Месси ЛионельМартинес Лаутаро 67' (Альварес Хулиан ( 67')
Запасные: Гарначо АлехандроГидо РодригесТальяфико НиколасРульи ХеронимоРомеро КристианАрмани ФранкоКорреа АнхельПаласиос ЭсекиэльБарко Валентин
15 июня.

Пятью сутками ранее Аргентина проводила контрольный матч с Эквадором. Довольно скучная игра там получилась. «Альбиселесте» одержали в ней скромную минимальную победу благодаря голу ди Марии. Что до Месси, то его тогда выпустили во втором тайме. А тут Лео появился в стартовом составе. Ди Мария, наоборот, начал со скамейки с последующим выходом на замену.

Сборная Гватемалы располагается на 108-м месте в рейтинге ФИФА и никогда ещё не попадала на чемпионаты мира. Но кое-какие титулы всё же есть в копилке гватемальцев. В 1967 году, когда в их стране шла длительная гражданская война, они выиграли Золотой Кубок КОНКАКАФ. А в 2001 году сборная Гватемалы стала победителем Кубка наций Центральной Америки.

Сейчас в первую четверть часа игры команды явили бенефис вратарских ошибок. Обмен неудачных действий голкиперов привёл к обмену голами. Сначала напортачили аргентинцы. Сантис исполнил штрафной удар с левого фланга, и конкретно запаниковали Мартинесы (два из трёх – за исключением Лаутаро). Эмилиано неловко отбил мяч перед собой, а Лисандро отреагировал на рикошет тычком в свои ворота (1:0).

Понятно, что Месси умеет забивать по-разному. Здесь ему представилась возможность забить легко и просто. Надо было только не по-деревянному обработать мяч. Защитник гватемальцев Самайоа отдал передачу своему вратарю Ахену, который подарил сферу Месси, находившемуся от него в считанных метрах. Не в одно касание, но удачно Лионель доставил мяч в пустую сетку (1:1).

Аргентинцы имели преимущество по игре и обрели преимущество по счёту к концу первого тайма. После подачи углового Лаутаро откликнулся на скидку Энцо Фернандеса, пробил влёт с рикошетом и заработал новый корнер. Позже Фернандеса уронил в своей штрафной площади сам Самайоа. Назначенный пенальти реализовал в левый нижний угол не Месси, а Лаутаро (1:2).

Уже в добавленное время перед перерывом Месси со штрафного угодил в левую штангу. Через несколько секунд мяч попал в перекладину, и Лисандро Мартинес добил его в ворота – но офсайд. Лайнсмен сработал чётко, зафиксировав положение «вне игры». В перерыве Месси остался на поле. То есть вышел он на второй тайм, как и на первый. Замена не потребовалась по усталости.  

Обменялись команды неточными ударами из инсайдных зон. Моралес справа крутнул мимо дальней девятки, а Нико Гонсалес с рикошетом слева не попал в ближний. Однако на 66-й минуте всё было разыграно аргентинцами и пробито без нареканий. Месси на приличном расстоянии сыграл в стеночку с Энцо Фернандесом и прострелил от правой штанги на Лаутаро, прописавшего мяч в ворота (1:3).

Вслед за этим де Пауль обратил в отменённый гол прорыв по правому полуфлангу после передачи Хулиана Альвареса (уже массовые замены пошли у «альбиселесте»). Офсайда на самом деле не было – ошибся лайнсмен. Но ВАР тоже не было. Вскоре Ахену пришлось творить чудеса. Вратарь Гватемалы за несколько секунд справился и с Альваресом в ближнем бою, и с дистанционной добавкой ди Марии через себя.

Впрочем, против Месси на 77-й минуте Ахен оказался бессилен. Снова стеночку включили аргентинцы, и Лионель использовал выход один на один с паса ди Марии (1:4). Месси мог и хет-трик оформить, но примерно с линии штрафной не попал в ворота. Теперь аргентинцы показали куда более задорную игру, чем с Эквадором. Именно Аргентина откроет Копа Америка матчем с Канадой 21 июня в три часа ночи мск.

Кирилл Иванцов

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