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Чемпионат мира 2026

Дасаев назвал тренера, который должен работать в сборной России

14 Июня 2024 • 12:21 Комментировать

Экс-голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Ринат Дасаев высказался касательно будущего Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Он считает, что специалист должен продолжить работу.

«Естественно. Он талантливый тренер, хорошо работает со сборной. Единственное, я же не знаю, что сам Валера думает. Карпин молодец: он делает то, что надо делать. Всё приходит потихоньку», - передает слова Дасаева «Чемпионат».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды с марта 2022 года. В последнем товарищеском поединке сборная России разгромно победила Беларусь со счетом 4:0.

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Валерий Карпин Сборная России Ринат Дасаев ещё теги
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