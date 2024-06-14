Якубко: «Сборная России нужна»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о том, нужна ли сборная в условиях международной изоляции.

Словацкий футболист считает, что несмотря на отсутствие официальных международных матчей, национальной команде необходимо устраивать сборы.

«Моё мнение — сборная России нужна. Ребята встречаются, вместе тренируются. Если они не увидятся год-полтора, потом всё будет сложно собирать заново», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Напомним, весной 2022 года сборная России была отстранена от участия во всех международных турнирах и с тех пор она имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.