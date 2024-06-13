«Я добился всего»: Месси высказался о триумфе на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира – 2022. Тогда, как известно, «альбиселесте» в финале обыграли Францию по пенальти.

«Хотя я всё тот же и ничего не изменилось ни в моей повседневной жизни, ни в моём образе мышления и бытия, тот факт, что я стал чемпионом мира, изменил мою жизнь по многим причинам. Быть чемпионом мира очень трудно. Это всегда было моей мечтой, и это единственное, чего мне не хватало.

Мне очень повезло, ведь я выиграл всё с «Барселоной», я выиграл всё на индивидуальном уровне, я выиграл Кубок Америки со сборной после долгого перерыва. Кубок мира был трофеем, которого мне не хватало. Я добился всего, что возможно в футболе», - сказал Месси в интервью аргентинскому ESPN.

Месси рассказал, как провёл вечер перед победой на чемпионате мира