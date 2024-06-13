Месси рассказал, как провёл вечер перед победой на чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о том, как он готовился к финалу чемпионата мира – 2022.

«Мы провели вечер как обычно. Собрались с ребятами, чтобы поговорить, выпить мате, поиграть в карты. Вечер был обычным. Перед сном я поговорил с Антонеллой [жена Месси – прим.], как было каждый вечер, а затем пошёл спать. Мы были очень спокойны, хот знали, что нам предстоит сыграть против сильного соперника, который впечатляюще выступал на чемпионате мира.

Мы были спокойны и уверены в себе. К тому моменту мы прошли через множество испытаний и были готовы сыграть в том финале», - сказал Месси аргентинскому ESPN.

В финале чемпионата мира – 2022 Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.