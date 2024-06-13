Месси назвал условие своей поездки на чемпионат мира - 2026

«Я не поеду на турнир только ради рекорда, чтобы потом говорить всем, что принял участие в шести мундиалях. Если в тот момент буду находиться в хорошей форме и окажусь в составе сборной - это будет отлично. Но я не поеду лишь для того, чтобы присутствовать там. Сложно что-то загадывать, впереди еще два года», - приводит слова форварда ESPN.