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Чемпионат мира 2026

Месси назвал условие своей поездки на чемпионат мира - 2026

13 Июня 2024 • 11:27 Комментировать

36-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможном участии в чемпионате мира – 2026.

«Я не поеду на турнир только ради рекорда, чтобы потом говорить всем, что принял участие в шести мундиалях. Если в тот момент буду находиться в хорошей форме и окажусь в составе сборной - это будет отлично. Но я не поеду лишь для того, чтобы присутствовать там. Сложно что-то загадывать, впереди еще два года», - приводит слова форварда ESPN.

В настоящий момент Лионель выступает в МЛС за клуб «Интер Майами». Нападающий принял участие в 12 поединках, записав на свой счет 12 голов и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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