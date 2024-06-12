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Чемпионат мира 2026

Кошмар для «звёзд» Африки: пока мы ждём Евро-2024, Осимхен и Муса пролетают мимо чемпионата мира

12 Июня 2024 • 17:00 Комментировать
Бенин
2:1
Нигерия

Со дня на день начнётся долгожданный чемпионат Европы в Германии. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратило внимание на африканский континент. Там проходит отбор на чемпионат мира – 2026, где не обошлось без мини-сенсации.

4 игры – 0 побед. Именно так началась кампания для сборной Нигерии в рамках отборочного этапа на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Уверенно можно назвать эту африканскую сборную командой звёзд:

  • Самуэль Чуквуезе «Милан»
  • Умар Садик «Реал Сосьедад»
  • Виктор Осимхен «Наполи»
  • Ахмед Муса «Аполония Фиери»
  • Адемола Лукман «Аталанта»
  • Виктор Бонифасе «Байер»
  • Нейтан Телла «Байер»

Только вот этот состав оказался совсем небоеспособным. Национальная сборная выступает в группе C против: Зимбабве (2), Лесото (5), Бенина (7), Южной Африки (7) и Руанды (7).

Место
Сборная
Очки
1 Руанда 7
2 Южная Африка 7
3 Бенин 7
4 Лесото 5
5 Нигерия 3
6 Зимбабве 2

Сборная Нигерии сыграла трижды вничью с одинаковым счётом 1:1 с Лесото, Зимбабве и Южной Африкой. А в 4-м туре проиграла Бенину (1:2).

Тренер

Наставником команды является бывший футболист Джордж Финиди. 53-летний специалист работал помощником в нидерландском клубе «Зволле», а в команде «Эньимба Аба» он стал работать уже главным тренером. Это один из сильнейших клубов в Нигерии, поэтому Федерация футбола этой страны и решила пригласить Финиди. Так как в сезоне-2022/23 он выиграл чемпионат с клубом, разумеется, сразу после такого результата африканец пошёл на повышение.

Расклады

Прошло лишь четыре тура из 10, и говорить о том, что Нигерия не попадёт на чемпионат мира 2026 года было бы странным. Но результат – 3 ничьи и поражение – не может не подвергаться критике.

Нигерии осталось сыграть шесть матчей в квалификации, не будет неожиданностью, если после 5 матчей Финиди будет уволен. Жаль, что сборная с таким составом может пролететь мимо второго чемпионата мира подряд. В 2022 году команда не вышла в финальную стадию: в плей-офф по сумме двух матчей уступила Гане.

Оставшиеся матчи: Руанда (19 марта 2025), Зимбабве (22 марта 2025), Руанда (3 сентября 2025), Южная Африка (6 сентября 2025), Лесото (8 октября 2025) и Бенин (11 октября 2025).

Фото: Globallookpress.com


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии ЧМ-2026

Новости по матчу

09 Июня
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Надёжная ставка и прогноз на матч Бенин — Нигерия отбора на чемпионат мира — 10 июня 2024
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