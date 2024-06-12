Кошмар для «звёзд» Африки: пока мы ждём Евро-2024, Осимхен и Муса пролетают мимо чемпионата мира

Со дня на день начнётся долгожданный чемпионат Европы в Германии. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратило внимание на африканский континент. Там проходит отбор на чемпионат мира – 2026, где не обошлось без мини-сенсации.
4 игры – 0 побед. Именно так началась кампания для сборной Нигерии в рамках отборочного этапа на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Уверенно можно назвать эту африканскую сборную командой звёзд:
- Самуэль Чуквуезе «Милан»
- Умар Садик «Реал Сосьедад»
- Виктор Осимхен «Наполи»
- Ахмед Муса «Аполония Фиери»
- Адемола Лукман «Аталанта»
- Виктор Бонифасе «Байер»
- Нейтан Телла «Байер»
Только вот этот состав оказался совсем небоеспособным. Национальная сборная выступает в группе C против: Зимбабве (2), Лесото (5), Бенина (7), Южной Африки (7) и Руанды (7).
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|1
|Руанда
|7
|2
|Южная Африка
|7
|3
|Бенин
|7
|4
|Лесото
|5
|5
|Нигерия
|3
|6
|Зимбабве
|2
Сборная Нигерии сыграла трижды вничью с одинаковым счётом 1:1 с Лесото, Зимбабве и Южной Африкой. А в 4-м туре проиграла Бенину (1:2).
Тренер
Наставником команды является бывший футболист Джордж Финиди. 53-летний специалист работал помощником в нидерландском клубе «Зволле», а в команде «Эньимба Аба» он стал работать уже главным тренером. Это один из сильнейших клубов в Нигерии, поэтому Федерация футбола этой страны и решила пригласить Финиди. Так как в сезоне-2022/23 он выиграл чемпионат с клубом, разумеется, сразу после такого результата африканец пошёл на повышение.
Расклады
Прошло лишь четыре тура из 10, и говорить о том, что Нигерия не попадёт на чемпионат мира 2026 года было бы странным. Но результат – 3 ничьи и поражение – не может не подвергаться критике.
Нигерии осталось сыграть шесть матчей в квалификации, не будет неожиданностью, если после 5 матчей Финиди будет уволен. Жаль, что сборная с таким составом может пролететь мимо второго чемпионата мира подряд. В 2022 году команда не вышла в финальную стадию: в плей-офф по сумме двух матчей уступила Гане.
Оставшиеся матчи: Руанда (19 марта 2025), Зимбабве (22 марта 2025), Руанда (3 сентября 2025), Южная Африка (6 сентября 2025), Лесото (8 октября 2025) и Бенин (11 октября 2025).
Фото: Globallookpress.com
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