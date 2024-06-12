Кошмар для «звёзд» Африки: пока мы ждём Евро-2024, Осимхен и Муса пролетают мимо чемпионата мира

Со дня на день начнётся долгожданный чемпионат Европы в Германии. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратило внимание на африканский континент. Там проходит отбор на чемпионат мира – 2026, где не обошлось без мини-сенсации.

4 игры – 0 побед. Именно так началась кампания для сборной Нигерии в рамках отборочного этапа на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Уверенно можно назвать эту африканскую сборную командой звёзд:

Самуэль Чуквуезе «Милан»

Умар Садик «Реал Сосьедад»

Виктор Осимхен «Наполи»

Ахмед Муса «Аполония Фиери»

Адемола Лукман «Аталанта»

Виктор Бонифасе «Байер»

Нейтан Телла «Байер»

Только вот этот состав оказался совсем небоеспособным. Национальная сборная выступает в группе C против: Зимбабве (2), Лесото (5), Бенина (7), Южной Африки (7) и Руанды (7).

Место Сборная Очки 1 Руанда 7 2 Южная Африка 7 3 Бенин 7 4 Лесото 5 5 Нигерия 3 6 Зимбабве 2

Сборная Нигерии сыграла трижды вничью с одинаковым счётом 1:1 с Лесото, Зимбабве и Южной Африкой. А в 4-м туре проиграла Бенину (1:2).

Тренер

Наставником команды является бывший футболист Джордж Финиди. 53-летний специалист работал помощником в нидерландском клубе «Зволле», а в команде «Эньимба Аба» он стал работать уже главным тренером. Это один из сильнейших клубов в Нигерии, поэтому Федерация футбола этой страны и решила пригласить Финиди. Так как в сезоне-2022/23 он выиграл чемпионат с клубом, разумеется, сразу после такого результата африканец пошёл на повышение.

Расклады

Прошло лишь четыре тура из 10, и говорить о том, что Нигерия не попадёт на чемпионат мира 2026 года было бы странным. Но результат – 3 ничьи и поражение – не может не подвергаться критике.

Нигерии осталось сыграть шесть матчей в квалификации, не будет неожиданностью, если после 5 матчей Финиди будет уволен. Жаль, что сборная с таким составом может пролететь мимо второго чемпионата мира подряд. В 2022 году команда не вышла в финальную стадию: в плей-офф по сумме двух матчей уступила Гане.

Оставшиеся матчи: Руанда (19 марта 2025), Зимбабве (22 марта 2025), Руанда (3 сентября 2025), Южная Африка (6 сентября 2025), Лесото (8 октября 2025) и Бенин (11 октября 2025).

Фото: Globallookpress.com