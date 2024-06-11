Сборная Ирана скатала скучнейшую ничью с Узбекистаном и выиграла свою группу в квалификации на ЧМ-2026

Сборные Ирана и Узбекистана сошлись в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч квалификационного турнира состоялся 11 июня в городе Тегеран.

В Азии второй этап отбора на чемпионат мира представляет собой групповой этап на подобие Лиги чемпионов. К шестому туру Иран и Узбекистан давно обеспечили себе выход в следующий этап, застолбив первое и второе место. Остались лишь решить главный вопрос – распределение этих самых мест. До второго очного матча по дополнительным показателям лидировал Иран, забивший на три гола больше. Так что, ничья хозяев устраивала.

Именно они и предложили этот убаюкивающий темп. Иранцы захватили мяч, в первой трети матча владели им чуть не 70% игрового времени, но ровным счётом ничего не создавали. Подачи Годдоса от угла поля тоже опасности не несли. Шомуродов с Уруновым, вышедшие парой форвардов, пытались хоть что-то изменить. Опускались к центру поля, прессинговали, открывались. Но оборона сборной Ирана тоже действовала надёжно.

Складывалось ощущение, что скучные 0:0 всех устроят. В итоге за первый тайм всего один удар в створ ворот случился и опасным он совсем не стал. Перед самым перерывом команды же обменялись уколами: Урунов на скорости пробросил Мохаммади и пробил рядом с ближней штангой. В ответ Нурафкан примерно с линии штрафной площади не попал в угол ворот. Промахами обменялись и ушли отдыхать.

Второй тайм темпа не добавил. На исходе часа игрового времени появился на поле Аббосбек Файзуллаев, но заменил-то он Шомуродова, так что не похоже было, что Сречко Катанец хочет добавить активности. Сборная Ирана как будто чуть больше активности проявляла, но скукотища на поле усыпляла зрителей. Тот же Нурафкан пытался разбудить публику дальним ударом – не получилось. Мяч в очередной раз пролетел рядом со штангой.

Как раз активного Нурафкана на последние десять минут заменил Горбани. У Узбекистана до этого ещё вышли Амонов и Диёр, но ничего не изменилось. Как итог: минимум опасных моментов, по одному удару в створ ворот за 90 минут и закономерная нулевая ничья. Не стали команды сильно напрягаться и остались при своих: Иран выиграл группу, Узбекистан остался вторым.