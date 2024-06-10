Сборная России по футболу в будущем может сыграть с одной из топовых сборных среди представителей Африки.

Как сообщает Legalbet, прямо сейчас РФС работает над организацией товарищеских встреч с рядом африканских сборных. Среди них есть сборная Ганы, с ганской стороной уже начаты переговоры.

«РФС обратился к руководству футбольного союза этой страны и ждёт ответа», - поясняет источник.

Напомним, в минувшую пятницу россияне разгромили команду Беларуси в рамках товарищеского матча – 4:0. Ранее Валерий Карпин, главный тренер российской сборной рассказал, когда команда проведёт следующий сбор.