Карпукас — о матче с Беларусью: «Хотели забить больше, это нам Карпин пропагандирует»

Хавбек «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался о минувшем товарищеском матче с национальной командой Беларуси.

«Мы не останавливались на том счете, который был. Хотели забить больше, это нам Валерий Георгиевич пропагандирует. Да и мы сами понимаем, что надо идти и атаковать», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Напомним, встреча между командами прошла 7 июня в Минске. Игра завершилась крупной победой сборной России со счетом 4:0.

На счету 21-летнего Карпукаса два выхода на поле в футболке национальной команды. Пока полузащитник голевыми действиями не отмечался.