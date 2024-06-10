Смородская считает, что Карпин не хочет продлевать контракт со сборной России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном продлении контракта Валерия Карпина со сборной России.

Смородская заявила, что сейчас невозможно оценивать работу Карпина, ведь сборная практически ни с кем не играет.

— Карпин вряд ли горит желанием продлевать контракт с РФС в текущей ситуации, но некого ставить вместо него, — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В конце июля у 55-летнего специалиста истекает трудовой договор с национальной командой.

Под руководством Карпина сборная России провела 18 матчей, в которых потерпела всего одно поражение.