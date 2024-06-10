Карпин ответил, против каких соперников сборная России хотела бы сыграть в сентябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможных соперниках команды на сентябрьский сбор.

«Есть ли ясность по соперникам? У меня нет. Пожелания? Хотелось бы соперника как можно сильнее. С любого континента», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

7 июня подопечные Валерия Карпина в Минске встречались со сборной Беларуси. Товарищеская игра завершилась крупной победой россиян со счетом 4:0.

Стоит сказать, что в конце июля 2024 года истекает трудовое соглашение Карпина с Российским футбольном союзом. На данный момент стороны ведут переговоры о возможном продлении сотрудничества.

Карпин рассказал, когда состоится следующий сбор сборной России