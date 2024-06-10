Карпин рассказал, когда состоится следующий сбор сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, когда в следующий запланирован сбор национальной команды.

«В следующее окно ФИФА — в сентябре. Когда ей еще собираться?» — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела 7 июня против команды Беларуси. Встреча завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. Авторами забитых мячей стали Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).

Добавим, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах, поэтому пропустит предстоящий чемпионат Европы.