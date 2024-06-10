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Карпин прокомментировал первый дубль Чалова за сборную России

10 Июня 2024 • 10:46 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о дубле нападающего Фёдора Чалова в недавней товарищеской игре с командой Беларуси.

«В последние два года мы его вызывали, и всё было нормально. Результативных действий раньше не было, но это не показатель. Тюкавин, например, сербам не забил, но это не значит, что он плохо играл», - передает слова тренера «Чемпионат».

Контрольная встреча сборных России и Беларуси состоялась в Минске 7 июня. Подопечные Карпина отпраздновали крупную победу со счетом 4:0. Дубль оформил Чалов, еще по голу забили Обляков и Тюкавин.

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Валерий Карпин Сборная России Фёдор Чалов ещё теги
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