Тюкавин хочет забить гол за сборную России в официальном матче

Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин заявил, что надеется забить гол в официальном матче за национальную команду.

«Конечно, верю (улыбается). Но это не от меня зависит. Как разбанят - так разбанят. Хотелось бы, чтобы это случилось поскорее», - передает издание «Известия» слова нападающего.

В конце минувшей недели сборная России провела товарищескую встречу с национальной командой Беларуси. Поединок состоялся на стадионе в Минске и завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. Голами отметились Тюкавин, Обляков и Чалов, оформивший дубль.