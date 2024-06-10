Карпин оценил дебют Максименко и Вахании в сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин поделился мнением о дебюте вратаря московского «Спартака» Александра Максименко и защитника Ильи Вахании в национальной команде.
«Нормально. У Максименко и работы особой не было. Тут и оценивать, по большому счёту, нечего. А Вахания нормально, на своём уровне сыграл. Не вау, но достойно», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что в пятницу, 7 июня, сборная России провела товарищескую встречу с национальной командой Беларуси. Матч состоялся в Минске и завершился разгромной победой россиян со счетом 4:0. Голы забили Обляков, Тюкавин и Чалов (2).
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