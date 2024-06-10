Карпин ответил на вопрос о будущем в сборной России

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос относительно своего будущего в национальной команде. В последнем матче под его руководством российские футболисты разгромили Беларусь со счетом 4:0.

«Допускаю ли, что этот матч может стать последним для меня в сборной? И теоретически, и практически он может быть последним», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды с 2021 года. Срок действующего контракта специалиста истекает в конце июля. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах, а потому может проводить только товарищеские игры.