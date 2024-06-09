Ровно 22 года назад фанаты учинили беспорядки в Москве после поражения России на чемпионате мира

Ровно 22 года назад, 9 июня 2002 года, в Москве футбольные фанаты учинили беспорядки. Произошло это после поражения национальной сборной России от Японии (0:1) во втором туре группового этапа чемпионате мира – 2002.

В ходе погромов хулиганы разбивали витрины. На Манежной площади было сожжено несколько автомобилей. В результате беспорядков ранения получили 49 человек. Один человек скончался от полученных ножевых ранений.

Сборная России на чемпионате мира – 2002 не смогла пройти групповой этап, набрав только три очка в играх против Туниса (2:0), Японии (0:1) и Бельгии (2:3).

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